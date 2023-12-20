Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2023 04:26
aile birliği tayini

Arkadaşlar eşim sağlık mazereti nedeni ile 43 günde cevap geldi ve gitti bende hemen arkasından aile birliği yazdım tam 105 gün oldu hala cevap yok aradıgımda isi bir yılınız yeni doldu tabiki bekleyeceksiniz şeklinde bir çevap aldım ekim 17 tam bir sene oldu bütün şartları taşıyorum yinede mağdur ediliyorum maddi manevi yıprandık eşimle psikolojuk bitik durumdayız ne yapacağımı bilmiyorum istifayı bile düşünüyorum

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