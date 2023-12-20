Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 08:14
Özel Sektörde Çalışan Öğretmenler

Yıllar önce kanunda özeldeki öğretmen 657 ye bağlı öğretmenden düşük olmayacak şekilde maaşları vardı. Şimdi asgari ücrete hatta çoğu yerde bu ücretleri dahi görmektedir.

Öğretmenlerin özel sektördeki maaşları iyileştirilmeli.

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