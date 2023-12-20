Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 08:35
Torba Yasa???

Torba yasadaki maddeleri nereden öğrenebiliriz. İçişleri bakanlığı dahi polislerin emekli maaş düzenlemesi gibi maddeleri de torba yasayla geçireceğiz demiş.

MHP en azından meclise teklif yerine bunları torba yasaya soksa çok iyi olur

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