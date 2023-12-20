Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 08:39
Görevde Yükselme

Memurluğa 2014 Yılında Uzman Çavuş olarak başladım 2022 yılında geçiş hakkımı kullanarak belediyeye genel idari hizmetler şoför olarak geçiş yaptım. Endüstri Meslek Lisesi mezunuyum görevde yükselme sınavına girmeden teknik kadroya geçebilir miyim. Başkanlık oluru yada meclis kararı ile yada tek oluru görevde yükselme sınavımı.Bilgisi olan yardımcı olursa memnun olurum.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Aralık 2023 08:47

Sınavla geçebilirsiniz.


sayli1289
Memur
20 Aralık 2023 08:48

hocam normal şartlar altında Ünvan Değişikliği Sınavına girmeniz gerekiyor ama yerel yönetimler görevde yükselme ve ünvan değişikliği yönetmeliğine de bir bakın derim.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/07/20200702-7.htm


bravehard
Daire Başkanı
20 Aralık 2023 08:59

Sınavsız geçemezsiniz.


serkan5234
20 Aralık 2023 09:34

Araştırmam doğrultusunda idari hizmetler grubunda olanlar bilgisayar işletmeni, veri hazırlama, işletmeni veznedar, ambar memuru,şoför v.b bunlar arasında istediği şartları sertifikaları taşımak kaydıyla sınavsız başkan oluru ile geçiş yapabiliyorum diye öğrendim bu doğrumudur.


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Aralık 2023 10:32

Aynı hizmet sınıfındaki bu kadrolara sınavsız geçebilirsiniz ancak farklı bir hizmet sınıfındaki örneğin teknik hizmetler sınıfındaki kadrolara sınavsız geçemezsiniz.

serkan5234, 1 saat önce

Araştırmam doğrultusunda idari hizmetler grubunda olanlar bilgisayar işletmeni, veri hazırlama, işletmeni veznedar, ambar memuru,şoför v.b bunlar arasında istediği şartları sertifikaları taşımak kaydıyla sınavsız başkan oluru ile geçiş yapabiliyorum diye öğrendim bu doğrumudur.

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