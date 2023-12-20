Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 08:41
Sıkı Para Politikası Sürdürülmesi

Moody's : "Sıkı para politikası sürdürülebilir olmaya devam eder ve maaş artışları TCMB'nin hedefi ile uyumlu gerçekleşirse kredi görünümü iyileştirilebilir."

İçimizdekilerle uğraşıyoruz. Bir de dış dünyadan memurların maaş artışlarının durdurulmasını istiyorlar. Bu açıklamayı kaale almamaları gerek.


Kpsbirincisi
Daire Başkanı
20 Aralık 2023 10:15

Ne alaka neden kaale almasınlar, gayet mantıklı ve olması gereken bir karar zaten bu. Nasıl okuyorsunuz okudugunuzdan ne anliyorsunuz anlamıyorum.

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