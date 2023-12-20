Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Aralık 2023 08:59
2023 SOSYAL HİZMET ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ

Selam aleykum arkadaşlar 2023 sosyal hizmet ünvan değişikliği kaç puanda kapattı arkadaşlar??? bir bilgisi olan yazabilir mi


vhki6640
Aday Memur
20 Aralık 2023 10:32

70in altına düşmedi galiba

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