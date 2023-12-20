Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Aralık 2023 09:46
Derece ne zaman verilir?

Sonuçları ve uzman veya başöğretmen olanlara dereceleri ne zaman verilecek bir bilgisi olan var mı? Yeşil pasaport için derecemizi istiyoruz?


sirri99
Memur
20 Aralık 2023 09:51

Aynı başlığı açmak için gelmişti. Ben de aynı durumdayım ve bu sorunun ceavbını bekliyorum.


alparslan...
Müsteşar Yardımcısı
20 Aralık 2023 10:07

2024 Ocak maaşı ile birlikte veriliyor. Ancak geçen yıl Maliye Bakanlığı Ocak ayında çok fazla bilgi değişikliği, düzenleme olması nedeniyle karışıklıklara sebep olabileceği için şubat maaşı ile (ocaktan geçerli olmak üzere) başlatmıştı uygulamayı.

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