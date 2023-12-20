Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 10:01
iskide mühendis olarak çalışmak( inşaat mühendisi)
merhaba , iskide çalışan mühendis arkadaşlar çalışma koşulları nasıldır, 10 yılllık memurum , iskiye geçmek istiyorum, neler söylemek istersiniz teşekkür ederim

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