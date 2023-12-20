Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Aralık 2023 10:05
öğretmen alımı

bu öğretmenlik alımları için sanırım seçimi bekliyorlar şubatta göreve başlama yalan oldu gibi

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