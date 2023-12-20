Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 10:11
rapor kesintisi

merhaba. ocakta ameliyat olacağım ve doktor 20 gün civarı çalışamazsın. raporlu olursun dedi. Maaşım çok kesilir mi? teşvik ve taban ek ödeme dahil... teşekkürler.

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