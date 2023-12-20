KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 10:18
Enerji bakanlığında uzman yardımcısı olarak çalışmak

Kamuda mühendis olarak çalışan oldukça da güzel maaş alan biriyim. Şuanda ylsy ile enerji bakanlığı branşımdan uzman yardımcısı almakta bu çalıştığım yeri bırakıp buna yönelmek ne kadar mantıklı? enerji bakanlığında çalışan bir uzman yardımcısının maaşı nedir? Ylsy ile bu süreçlerden geçip enerji bakanlığında uzman yardımcısı olarak işe başlayan birileri varsa yardımcı olursa çok sevinirim.

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