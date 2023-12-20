Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Aralık 2023 10:42
arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz
artık ümidim kalmadı başka yere gidiyorum geçiyorum

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade Kararı2024 Genel AtamaYeni torba yasaMutlu musunuz?Egm Fetö idari soruşturmaPoliste emeklilik yaşı düşsün diyorsan destek verPolis maaşı asgari ücret olacakJandarma Uzman mı Polislik mikurum değişikliği En düşük maaş poliste

Sözlük

family guy 1 kaybolan yıllar 1 hakan 1 aziz nesin 1 kafaya doldurulmuş hayvan koymak 1 hipnoz 2 mandal 1 ses testi 1 zaman ve zemin meselesi 2 Marie Antoinette 1

Son Haberler

İstanbul'da iş yerinde çıkan yangında 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandıNaci Görür'den o il için 7'nin üzerinde deprem uyarısı!Altının gramı 1911 liradan işlem görüyorFETÖ'nün 'ev abisi' olduğu iddia edilen sanığa 6 yıl 3 ay hapisSosyal medyadan müstehcen yayına 2 yıl hapis istendi

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi