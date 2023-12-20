Kamu Personeli \ Diyanet Personeli
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2023 10:47
Dergi Abonelik ve Ücret problemi!!!

Diyanet personeli olan özellikle din hizmetleri personeli olan herkes bilir ki, Aralık ve ocak ayı en nefret edilen aydır. Neden?

Çünkü görevlilere sattırılan takvimler, dergi abonelikleri, peşin ücret talepleri her yıl huzursuz eder bu insanları.

DİYANET takvimleri satma olayına alıştık.

Peki, BİR SONRAKİ YILIN Dergilerinden en az 2 sine Abone olma zorunluluğunun görevlilere dayatılması, hadi bunu geçtik, henüz elimize geçmeyen aylık dergilerin, ücretlerinin Peşin olarak istenmesi saçmalığını neye göre bize dayatıyorlar.

Ben bu dergiyi almak istemiyorum. Hadi alayım desem, ücretini daha Ekime hiç bir dergi geçmeden peşin ödemek istemiyorum.

Artık bu saçma sapan uygulamalardan yemin ediyorum bıktım. Bu kurumdan hoşlanmıyorum artık.

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