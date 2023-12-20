Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 11:04
ogm sofor alimi ehliyet cikmazi

Şoför alımında C ehliyet sahibiyim ama 2 yıl şartı olduğu için yüksek puanla 2 yıldır yerleşemiyorum bu haksızlıktır kesinlikle kaldırılmalıdır.Bu şart yerine başvurudan sonra alınan C ehliyet kabul görmesin daha sağlıklı olur.

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