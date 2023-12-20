Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


20 Aralık 2023 11:06
Bilgisayar işletmeni ve sözleşmeli personel maaş farkı

Sözleşmeli büro personeliyim. Maaş farkı çok yok diye okudum ama hesaplamadan bakınca biri 22bin diğeri 30binlerde çıkıyor doğru mu bu? Yüksek lisans mezunuyum


hsnd
Başbakan Müsteşarı
20 Aralık 2023 12:33

İki unvan arasında böyle bir fark yok.

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