KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 11:14
Eti Maden Bandırma-EEM

4619'dan açılan EEM kadrosu için konuşuyorum, Elektrik-Elektronik Mühendisi Bandırma Et-Maden'de ne iş yapar? şartları nelerdir? direkt işe başladığımızda lojman hakkımız var mı? bu sorulara cevap veren arkadaş olursa çok teşekkür ederim.

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