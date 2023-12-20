KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Aralık 2023 11:18
merkezi atama ile atananlar.
merkezi atama ile atananlar aynı puan ile başka merkezi atamaya başvuru yapabiliyor mu?

yeşilrussel
Aday Memur
20 Aralık 2023 11:22

hayır başvuramzsınız


wildstormmm
Aday Memur
20 Aralık 2023 11:24
ben ilk açıklandığı bizim bölümde 10. idim şimdi sıralamada 8.yim o atanan 2 kişi tercih yapamaz demi?
yeşilrussel, 2 saat önce

hayır başvuramzsınız

Toplam 2 mesaj

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