KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


20 Aralık 2023 11:30
Sağlık daire dönüş yapmıyor

29.dönem pomem öğrencisiyim 3 defa saglam raporu aldım kabul etmedi saglık daire en son olumsuz raporu aldım dönüş yapmıyor saglık daire ulaşamıyorum her rapora 3 5 ayda dönüş yapıyorlar nasıl yol izleyebilirim ? talesemi taşıyısıyım yönetmelikte saglam geçiyor ama ankara kabul etmiyor.

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