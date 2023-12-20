KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 11:32
ticaret bakanlığı alimi
Bu alımda 4b li olarak mi ataniyorsunuz?

yeşilrussel
Aday Memur
20 Aralık 2023 11:38

hayır kadrolu


capelloo
Memur
20 Aralık 2023 11:51

ya bu alımda kılavuzda illerin yanında tüm ilçeler yazıyo merkezde değil mi görev yerimiz


donukbirdiyar
Aday Memur
20 Aralık 2023 12:09

maaş bilgisi olan veya alan var mı acaba? memur derken,gümrük muayene yada muhafaza dışında düz normal memur gibi mi algılamamız gerekiyor?

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