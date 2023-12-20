Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Aralık 2023 12:05
türk şeker fabrikası a.ş
çalışan memurlar 657 mi 399 tabi mi

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