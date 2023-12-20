Yapılır mı bu meslek

Kardeş yanlis anlama ama işin yok madem ne diye evleniyorsun evlilik masrafı da beraberinde getirecek düğünü takısı eşyası felan derken hepsi masraf işin olmadan bu yola niye giriyorsun sağlık bakanlığına atanma durumun varsa git orda çalış polislige gelince şartlar değişkenlik gösterir gecen gündüzün belli değil gece çalışırsın resmi tatilin yok bayramın yok yıllık izin 10 yılı doldurana kadar 20 gün artı 4 gün yol izni doğu görevin var çalışma saatleri uzun ek mesai ücretin yok sağlık da mesai ye kalırsan vardır kabaca yazdım ama daha yazılacak çok şey var

Kardeş yanlis anlama ama işin yok madem ne diye evleniyorsun evlilik masrafı da beraberinde getirecek düğünü takısı eşyası felan derken hepsi masraf işin olmadan bu yola niye giriyorsun sağlık bakanlığına atanma durumun varsa git orda çalış polislige gelince şartlar değişkenlik gösterir gecen gündüzün belli değil gece çalışırsın resmi tatilin yok bayramın yok yıllık izin 10 yılı doldurana kadar 20 gün artı 4 gün yol izni doğu görevin var çalışma saatleri uzun ek mesai ücretin yok sağlık da mesai ye kalırsan vardır kabaca yazdım ama daha yazılacak çok şey var