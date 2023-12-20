Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Aralık 2023 12:17
Yapılır mı bu meslek

Yeni evleneceğim işim yok henüz memur olmaya çalışıyorum polislik de aklımdakilerden biri ama sağlık bakanlığında röntgen bölümünde de çalışabilirim ancak atama puanı yüksek 85 ile alıyor evleneceğim için artık kesin ve acil bir iş bulmam lazım sizce bu mesleğe girersem bana artısı eksisi nedir söyleyebilecek bir abi kardeş var mıdır bu meslek içinde bulunanlardan evlilik hayatımı zora sokar mı yıpratır mı


akbey aslan
Şef
20 Aralık 2023 12:42
Kardeş yanlis anlama ama işin yok madem ne diye evleniyorsun evlilik masrafı da beraberinde getirecek düğünü takısı eşyası felan derken hepsi masraf işin olmadan bu yola niye giriyorsun sağlık bakanlığına atanma durumun varsa git orda çalış polislige gelince şartlar değişkenlik gösterir gecen gündüzün belli değil gece çalışırsın resmi tatilin yok bayramın yok yıllık izin 10 yılı doldurana kadar 20 gün artı 4 gün yol izni doğu görevin var çalışma saatleri uzun ek mesai ücretin yok sağlık da mesai ye kalırsan vardır kabaca yazdım ama daha yazılacak çok şey var

sakaryalipolis
Aday Memur
20 Aralık 2023 12:46

hocam hemen evlenme değil yani artık karşı taraf ve ailesi bir şeyler bekliyor yaş ilerlemeye başladı bu durumda beni ister istemez yıpratıyor dediğiniz konunun bilincindeyim

akbey aslan, 12 dk. önce
Kardeş yanlis anlama ama işin yok madem ne diye evleniyorsun evlilik masrafı da beraberinde getirecek düğünü takısı eşyası felan derken hepsi masraf işin olmadan bu yola niye giriyorsun sağlık bakanlığına atanma durumun varsa git orda çalış polislige gelince şartlar değişkenlik gösterir gecen gündüzün belli değil gece çalışırsın resmi tatilin yok bayramın yok yıllık izin 10 yılı doldurana kadar 20 gün artı 4 gün yol izni doğu görevin var çalışma saatleri uzun ek mesai ücretin yok sağlık da mesai ye kalırsan vardır kabaca yazdım ama daha yazılacak çok şey var

sakaryalipolis
Aday Memur
20 Aralık 2023 12:50

teşekkür ederim bilgi paylaşımınız için

akbey aslan, 12 dk. önce
Kardeş yanlis anlama ama işin yok madem ne diye evleniyorsun evlilik masrafı da beraberinde getirecek düğünü takısı eşyası felan derken hepsi masraf işin olmadan bu yola niye giriyorsun sağlık bakanlığına atanma durumun varsa git orda çalış polislige gelince şartlar değişkenlik gösterir gecen gündüzün belli değil gece çalışırsın resmi tatilin yok bayramın yok yıllık izin 10 yılı doldurana kadar 20 gün artı 4 gün yol izni doğu görevin var çalışma saatleri uzun ek mesai ücretin yok sağlık da mesai ye kalırsan vardır kabaca yazdım ama daha yazılacak çok şey var
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