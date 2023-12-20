KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 12:41
Bir kontenjanın Bu kadar nitelik istemesi normal mi, atladığım bir şey mi var?

Merhaba, 302012999 kodlu Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi alımının nitelik kodlarında Mimarlık, Elektrik veya Elektronik mühendisi mezuniyeti, Makine Mühendisliği, üzerine İnşaat Mühendisliği isteniyor

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