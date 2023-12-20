KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Aralık 2023 12:41
raylı sistemler lise mezunları
2023/1 ve 2023/2 atamalarında sadece 1 kişilik kadro açılmış neden böyle artık alım olmayacak mı

Ahmety07
20 Aralık 2023 12:44
sesimizi yetkililere nasıl duyururuz herhangi bir iş imkanımız yok

gokh4np
Aday Memur
20 Aralık 2023 12:53
bilader iki alımdır aynı senaryo sayılar şehirler kadrolar adamların umrunda değil böyle bir bölüm olması
Toplam 2 mesaj

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