KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 12:58
Şehit yakını Tayin için kurum önerisi ACİL yardım lütfen

Arkadaşlar merhaba, halihazırda 12 yıllık üniversite memuruyum, tek kardeşim bir kaç ay önce şehit oldu bu sebeple anne-babamın bulunduğu ile taşınmak istiyorum. Mevzuata göre şehit yakını olduğum için tayinde kolaylık sağlanacak ancak kurumlar hakkında bilgim olmadığı için hangi kuruma başvurmam gerektiğini araştırıyorum. Herhangi bir kurum tavsiyeniz varsa sebepleriyle birlikte yazabilir misiniz? Yardımcı olursanız çok sevinirim. Teşekkür ederim.

*Halihazırda 90 puan kpss puanım var ve iibf mezunuyum ancak başkasının atanma şansını elinde almamak için tayinle gitmek istiyorum.


Winchester77
Memur
20 Aralık 2023 14:28

Arkadaşlar kendi çalıştığınız kurumdan da örnek verebilirsiniz buradan veya özel mesajdan size zahmet yardımcı olun. Maaşım şu, iş şu, şuraya gitme gibi bilgiler lazım, 399 veya 657 farketmez kurum

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