Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : crops35


20 Aralık 2023 13:08
Şeker fabrikası hakkında bilgi

eskişehir şeker fabrikası tercih etmeyi düşünüyorum kurum hakkında bilgisi olan var mı memur olarak çalışanlarda vardiyalı/fazla mesaili çalışma durumu oluyor mu maaş ve diğer yardımlar hakkında bilgilendirirseniz çok sevinirim

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