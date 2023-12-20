KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Aralık 2023 13:11
Türkiye Şeker Fabrikaları Maaş ve Özlük Hakları

Merhabalar, kurumun maaş, giyim, servis, lojman gibi konularda artıları ve miktarları nedir? Bilen yazarsa sevinirim. Ankara Şeker Fabrikası özellikle


wildstormmm
Aday Memur
20 Aralık 2023 13:36
bölüm nedir hacım?

mezunolamadim
Aday Memur
20 Aralık 2023 13:52

Lojistikten tercih vereceğim. memur kadrosu için

wildstormmm, 1 saat önce
bölüm nedir hacım?
Toplam 2 mesaj

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