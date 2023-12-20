Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Aralık 2023 13:17
Sağlık bakanlığından DHMİ'ye geçiş
Arkadaşlar, sağlık teknikeri olarak çalışıyorum. DHMİ ye Arff memuru olarak geçiş yapabilmem mümkün mü? Mezuniyet durumum yeterli. Bilen arkadaşlar yardımcı olursa sevinirim

ins.pire
Şef
20 Aralık 2023 13:22

kpss ye girip yüksek puan alacaksınız.. kpss tercihlerinde arff memuru kadrosu açıldığında basvurunuzu yapıp yerleştirilirseniz geçiş yapabilirsiniz...

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