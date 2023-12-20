KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 13:38
Memuriyette yaş sınırı

Arkadaşlar b gurubundaki 35 yaş sınırı sınava girdiğimiz tarihi mi kapsıyor yoksa atamanın ilanının açıldığı tarihi mi?


Mehmet-şeker
Şef
20 Aralık 2023 13:50

Sınava girdiğimiz tarih mevzusu hatta belediye zabıta alımlarında da aynı şekilde 30 yaş sınırı var


mfk26
20 Aralık 2023 13:55

emin misiniz hocam?


Mehmet-şeker
Şef
20 Aralık 2023 14:00

Evet öyle biliyorum

mfk26, 56 dk. önce

emin misiniz hocam?

Toplam 3 mesaj

Çok Yazılan Konular

Ziraat Mühendisleri Platformu (Ana Konu)Tüm İİBF'liler tek bir çatı altında toplanmalı.2023-2 atama tercihlerinin alınması(Merkezi Atama) 2024 kpssKültür Turizm 235 Kişilik Alım3+1 yıl sözleşmeli olayı nedir ?Kpssye hazırlanmak sizce mantıklı mı?Mimarın Adı yokAdalet Bakanlığı MülakatSu Ürünleri Mühendisleri Platformu

Sözlük

çin 2 İçki Kokmak 11 hakan 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 5 suç samur kürk olsa kimse sırtına almaz 1 dugong 1 Sen Evlatlıksın 3 rhesus faktörü 2 hidayet tılı 2 infak 1

Son Haberler

Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 'Laz Kızı'na 2 yıl hapis istemiÜniversite öğrencisi girdiği havuzda ölü bulunduGSB 2 bin 21 personel alacakTeröre karşı Irak'la iş birliğiBakanlık avukatı itiraz etti: Sağlık çalışanını taciz eden zanlı tutuklandı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi