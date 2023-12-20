Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 14:15

Sizce kamudaki personellerin ücreti adaletli mi

Bu ankete 35 dakikada, 6 kişi oy kullandı


reality21
Aday Memur
20 Aralık 2023 14:23

KESİNLİKLE DEĞİL Kamu Mühendisleri çok düşük ücret almaktadır

Toplam 1 mesaj

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