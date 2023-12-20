KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 14:20
76.74 ticaret bakanlığı?

En yüksek kontenjandan en düşük kontenjana kadar 30 tercih yaptım gelir mi sizce?


Serdar7834
Aday Memur
20 Aralık 2023 14:34

74.9 a gelir mi acaba istanbul

Toplam 1 mesaj

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