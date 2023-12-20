Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 14:30
Sağlık Bakanlığı Bütçe Konuşması

Sağlık Bakanlığı bütçe konuşmasında

1-) Büyük atamanın seçimden önce yapılacağını

2-) Hekimlerin ek göstergesini 4200 den 6400 e çıkarılması gerektiğini

3-) Tabip dışı sağlık çalışanın taban ödemesini 0.32 den 0.64 e çıkması gerektiğini

4-) Ana maaşta sabit ek ödeme ücretinin emekliliğe yansıtılmasını

5-) Aile hekimlerine uzmanı taban ödeme ücreti tutarını uzman hekimler gibi olmasının

gibi maddeleri sıralayarak yeni dönemde bunların geçirilmesi için meclisten destek istedi.

Neden sadece sağlık çalışanlarının bakanı öyle de diğer bakanlıklar çalışanlarının desteklenmesi için meclisten destek istemiyor

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