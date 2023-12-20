KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 14:43
Tarım orman bakanlıgı büro personeli hangi bölümden alacak acaba ?

Yine iibf değildir umarım gerçekten zulüm gibi artık. Bir umutla bilgisayarı açıyorsun bakıyorsun ki yine aynı bölümler yine aynıııı. İnsan bilgisayarı açtıgına da lanet ediyor. Uykudan uyanır uyanmaz bunu düşündüğüne de. Bir nefretlik geliyor.

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