Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Aralık 2023 15:24
Rotasyon olmali

Okullarında çalışma sürelerini dolduran idarecilere ve 8 yılını aynı okulda geçiren öğretmenler için Mart sonu duyuruya çıkılmalı ders kesiminde ilişikleri kesilmeli

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