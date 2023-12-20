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Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 15:29
Ticaret bakanlığı

Ticaret il müdürlüğü ve Gümrük ve dış ticaret bölge müdürlüğü arasındaki fark nedir ? Ticaret bakanlığı bir çok ilde çok fazla memur alımı yapıyor , bu dağıtımı neye göre yapacak bilen var mı ?


4PieD
Aday Memur
20 Aralık 2023 15:47

Bende merak ediyorum doğrusu bilgisi olanlar yazarsa çok faydalı olacaktır.


ysgreys
Aday Memur
20 Aralık 2023 15:52
il müdürlüğünde memur gibi 8-5 çalışırsınız masa başı maaşı azdır gümrük ve dış ticaret gümrük bildiğiniz gümrük işte :) sınır kapılarında köpek gibi calısırsınız maaşı iyidir ama. edirne'den uzak durun yeter

4PieD
Aday Memur
20 Aralık 2023 15:57

Bu farkı görebileceğimiz bir yer var mı acaba yada siz biliyorsanız belirtebilir misiniz?

ysgreys, 48 dk. önce
il müdürlüğünde memur gibi 8-5 çalışırsınız masa başı maaşı azdır gümrük ve dış ticaret gümrük bildiğiniz gümrük işte :) sınır kapılarında köpek gibi calısırsınız maaşı iyidir ama. edirne'den uzak durun yeter

tazememure
20 Aralık 2023 16:23

maaş bilgisi hakkında bilginiz var mı ? düz memur maaşı mı ek haklar felan var mı acaba?


capelloo
Memur
20 Aralık 2023 16:31

hocam bu kılavuzda memur alımında illerin yanında tüm ilçeler yazıyo ilçede ticaret müdürlüğüyle alakalı yer var mı ki ayrıca oda secimlerinde il müdürlüğünden görevlendirme işleri nasıl oluyo bilginiz var mı

ysgreys, 48 dk. önce
il müdürlüğünde memur gibi 8-5 çalışırsınız masa başı maaşı azdır gümrük ve dış ticaret gümrük bildiğiniz gümrük işte :) sınır kapılarında köpek gibi calısırsınız maaşı iyidir ama. edirne'den uzak durun yeter
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