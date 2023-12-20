Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Aralık 2023 15:30
İdarecilerin zorunlu derslerine girmemesi.

Bazı idareciler derse girmiyor.ek dersleri götürüyorlar meslek liseleri ve çıraklık eğitimde bunlar daha yaygın..


mobedan
Daire Başkanı
20 Aralık 2023 15:57

Bunları görüp ben dersime girip ek dersimi alayım, diyen öğretmenler ve bunları duyup bizim sendikanın üyesi, deyip üstünü kapatmaya çalışan il/ilçe milli eğitim yöneticileri de en az bu idareciler kadar suçludur.

Her anlamda ahlâki bir çöküş yaşanıyor.


Prettyhatun
Şef
20 Aralık 2023 16:56

Derse giren idareci mi var ki? Ben daha görmedim yılda en fazla 5 derse giriyorlardır

Ama esas can sıkıcı olan zorunlu oldukları derslere girmemeleri değil, esas sıkıntı ek ders almak için 12 saat ders alıp derse girmemeleri

İdarecilere fazladan ek ders hakkı verilmemeli 6 saat


lutt
Şube Müdürü
20 Aralık 2023 19:10

Her anlamda ahlaki bir çöküş yaşanıyor.


Velocıraptor
Genel Müdür
20 Aralık 2023 19:18

bazı matematikçiler ve fenciler evlerinde özel ders veriyor devletten vergi kaçırıyorlar. bunu rahat yapabilmek içinde idarecileri ikna edip derslerini sabaha koyduruyorlar. hele bir de 3 güne toplandı mı dersleri ohhh değme keyiflerine.

hakikaten her anlamda çöküntü yaşanıyor ....


lutt
Şube Müdürü
20 Aralık 2023 19:52

Dincisi de şaştı ateistide

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