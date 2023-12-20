Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Aralık 2023 15:30
Kul hakkı ve devlet hakkı yiyen idareciler

Bazı idareciler derse girmiyor.ek dersleri götürüyorlar meslek liseleri ve çıraklık eğitimde bunlar daha yaygın..


mobedan
Daire Başkanı
20 Aralık 2023 15:57

Bunları görüp ben dersime girip ek dersimi alayım, diyen öğretmenler ve bunları duyup bizim sendikanın üyesi, deyip üstünü kapatmaya çalışan il/ilçe milli eğitim yöneticileri de en az bu idareciler kadar suçludur.

Her anlamda ahlâki bir çöküş yaşanıyor.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Akape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?Ne Yaparsa Yusuf TEKİN'den MEMNUN Oluruz ?Uzmanlık sertifikaları bugün e-devlette olmalı!Uzman olduk, sıra başöğretmenlikteRapor alma hakkıYusuf Tekin istifa etmeli mi?EKYS yazılı sınav kalkıyor, artık sadece mülakat!!?Neyi bekliyoruz hocam?Yeşil pasaport işlemleri nelerdir?Milli Eğitim Bakanı TEKİN: Ders sürelerinde kısalma olmayacak.

Sözlük

mandalina tezgahındaki bukalemun 4 İçinden geleni söyle 1 Marie Antoinette 1 dermessten hoşlanmayanlar başlığı 5 Şener Şen 1 çin 2 kaybolan yıllar 1 mandal 1 antik çağ kütüphaneleri 2 Çamaşır kurutma makinesi 7

Son Haberler

Başakşehir'de okulda hamile öğretmeni darbeden veli tutuklandıBakan Bolat: Fahiş fiyat ve stokçuluk cezaları takır takır tahsil ediliyorAvrasya Tüneli 7 yılda ülke ekonomisine 1,5 milyar dolar katkı sağladı'Kışlık kıyafet isteyen işçilerin yemekleri kesildi, servisleri iptal edildi' iddiasıÜsküdar'da yol çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi