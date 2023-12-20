Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Aralık 2023 15:37
PİSA sonuçlarıni tartisalim

.....


Velocıraptor
Genel Müdür
20 Aralık 2023 15:59

Nesine tartışacağız Rehberlik Servisi yüzünden bu haldedir ...

O değilse suçlu çocuktur..

O da değilse ailedir...

Çevre kötüdür .. Sistem kötüdür ... Bakan kötüdür ..

AMA

5 tane neti yaptıramayan matematikçi veya 1 tane fizik ortalaması yakalayamayan fizikçi kötü değildir ...

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