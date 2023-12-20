Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


20 Aralık 2023 15:47
Yer degistirme tayin durumu

Arkadaslar 15 aralikta calistigim kurumdan maasimi aldim

29 aralikta iliskim kesilecek aldigim maasinin yarisini iade etmem mi gerekecek. Surec hakkinda bilginiz var mi

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