Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 15:52
Tayin durumu

Arkadaslar 15 aralikta calistigim kurumdan maasimi aldim

29 aralikta iliskim kesilecek aldigim maasinin yarisini iade etmem mi gerekecek. Surec hakkinda bilginiz var mi

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