KPSS ve diğer sınavlar \ Diğer Sınavlar (AÖF, ALES, DGS, SMMM, İSG, YDS, YÖKDİL)
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 16:02
DGS ile Atatürk AÖF

DGS ile Atatürk Üniversitesi açıköğretim fakültesine yerleşenler 3. sınıftan mı başlıyor acaba? Anadolu AÖF'ün 3'ten başlattığını biliyorum, sitesinde yazıyor fakat ATA AÖF'ün sitesinde göremedim.

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