KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


20 Aralık 2023 16:03
buro yonetimi
Arkadaslar 68 kisilik kontenjan var sizce tercih vermelimiyim pek umudum yok ama lutfen fikirlerinizi paylasirmisiniz

aöfadaletçi
Aday Memur
20 Aralık 2023 16:11

Ön lisans KPSS'nin anlamı kalmıyor git gide. 3700 kadrodan ön lisans bölümlerine ayrılan 50-60 malesef.


asistanyonetici78
Aday Memur
20 Aralık 2023 16:14
haklisin hocam bir umut iste tercih verip vermeme konusunda insan kararsiz kaliyor kontenjan az olunca siz hangi bolum mezunusuz
aöfadaletçi, 30 dk. önce

Ön lisans KPSS'nin anlamı kalmıyor git gide. 3700 kadrodan ön lisans bölümlerine ayrılan 50-60 malesef.


aöfadaletçi
Aday Memur
20 Aralık 2023 16:19

Adalet mezunuyum. Ticaret Bakanlığından biraz bide de düşer diye bekliyordum ama havamızı aldık malesef.

asistanyonetici78, 27 dk. önce
haklisin hocam bir umut iste tercih verip vermeme konusunda insan kararsiz kaliyor kontenjan az olunca siz hangi bolum mezunusuz
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