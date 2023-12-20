Gündem \ Hayata Dair
Editörler : F16 Gökçen


20 Aralık 2023 16:18
aşka ne gerek

a) maddiyat

b) edebiyat

c) çekyat

d) fuzuliyat

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Sözlük

Aşk gerçekten var mı 2 mandalina tezgahındaki bukalemun 4 zındık 2 televizyonların en çok özlenen haber spikerleri 2 İçinden geleni söyle 1 suç samur kürk olsa kimse sırtına almaz 2 emil michel cioran 3 Halka Arz 3 yürek dayanmaz 1 Pırasa diyerek kocayı bayıltmak 3

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