Ne yapılırsa Rehberlik Servisi (PDR) den MEMNUN kalınır?

Ben bu konudan bağımsız olarak rehber öğretmenlerimize bir konu danışmak istiyorum. Okulumuzda "En Erdemli Sınıf" diye bir uygulama başladı. Öğretmenler dersine girdikleri sınıflara puan veriyor. En yüksek puan alan sınıf ayın en Erdemli sınıfı seçiliyor, bu durum bayrak töreninde idare tarafından ilan ediliyor ve sınıfa sembolik bir ödül veriliyor. Bu uygulama öğrenci gelişimi açısından faydalı mı, bir kıymeti var mı, diğer sınıf öğrencileri kendini erdemsiz hissediyor, haksız ve gereksiz bir rekabet oluşuyor, öğrenciler arasındaki barış bozuluyor. Bu uygulamanın rehberlikteki yeri nedir, olumlu mudur, beni çok rahatsız etmeye başladı, akılcılıktan bilimsellikten uzak bir uygulama gibi geliyor.

Lütfen sadece rehber öğretmenler cevap versin. Cevaplara göre okul idaresiyle konuşacağım. Okuldaki rehber öğretmenler pek yorum yapamadı, rahatsız oluyorsanız idareyle konuşun hocam dediler. İdareyle ters düşmek istemiyorlar