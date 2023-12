Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?

erdemlilik soyut bir kavram? cocuklarin gelisim donemi on plana alinarak erdemlilikten ne anladiklari olculmeli? ve istenilen davranislar her yas cocugun anlayacagi bir sekilde ornekle anlatilip belki brosur olarak verilmeli? ondan sonra buna uymaya bakilir. ama zaten okul yonetimi ve disiplin kurallari zaten bu anlamda vardir. diger davranislar once idare ve ogretmenler model olmali? ondan sonra cocuktan beklemeli? yani derse gec gelen veya hazirliksiz gelen bir ogretmen ne kadar model olur? veya ogretmenlerle anlasamayan bir idare?

