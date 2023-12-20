Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
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20 Aralık 2023 16:21
Ne yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?

Sizce ne yapılmalı ki? şikayetler son bulsun


Kuzey2259
Şef
20 Aralık 2023 16:36

Ben bu konudan bağımsız olarak rehber öğretmenlerimize bir konu danışmak istiyorum. Okulumuzda "En Erdemli Sınıf" diye bir uygulama başladı. Öğretmenler dersine girdikleri sınıflara puan veriyor. En yüksek puan alan sınıf ayın en Erdemli sınıfı seçiliyor, bu durum bayrak töreninde idare tarafından ilan ediliyor ve sınıfa sembolik bir ödül veriliyor. Bu uygulama öğrenci gelişimi açısından faydalı mı, bir kıymeti var mı, diğer sınıf öğrencileri kendini erdemsiz hissediyor, haksız ve gereksiz bir rekabet oluşuyor, öğrenciler arasındaki barış bozuluyor. Bu uygulamanın rehberlikteki yeri nedir, olumlu mudur, beni çok rahatsız etmeye başladı, akılcılıktan bilimsellikten uzak bir uygulama gibi geliyor.

Lütfen sadece rehber öğretmenler cevap versin. Cevaplara göre okul idaresiyle konuşacağım. Okuldaki rehber öğretmenler pek yorum yapamadı, rahatsız oluyorsanız idareyle konuşun hocam dediler. İdareyle ters düşmek istemiyorlar


Sanaylin
Aday Memur
20 Aralık 2023 17:29
erdemlilik soyut bir kavram? cocuklarin gelisim donemi on plana alinarak erdemlilikten ne anladiklari olculmeli? ve istenilen davranislar her yas cocugun anlayacagi bir sekilde ornekle anlatilip belki brosur olarak verilmeli? ondan sonra buna uymaya bakilir. ama zaten okul yonetimi ve disiplin kurallari zaten bu anlamda vardir. diger davranislar once idare ve ogretmenler model olmali? ondan sonra cocuktan beklemeli? yani derse gec gelen veya hazirliksiz gelen bir ogretmen ne kadar model olur? veya ogretmenlerle anlasamayan bir idare?
Kuzey2259, 4 saat önce

Ben bu konudan bağımsız olarak rehber öğretmenlerimize bir konu danışmak istiyorum. Okulumuzda "En Erdemli Sınıf" diye bir uygulama başladı. Öğretmenler dersine girdikleri sınıflara puan veriyor. En yüksek puan alan sınıf ayın en Erdemli sınıfı seçiliyor, bu durum bayrak töreninde idare tarafından ilan ediliyor ve sınıfa sembolik bir ödül veriliyor. Bu uygulama öğrenci gelişimi açısından faydalı mı, bir kıymeti var mı, diğer sınıf öğrencileri kendini erdemsiz hissediyor, haksız ve gereksiz bir rekabet oluşuyor, öğrenciler arasındaki barış bozuluyor. Bu uygulamanın rehberlikteki yeri nedir, olumlu mudur, beni çok rahatsız etmeye başladı, akılcılıktan bilimsellikten uzak bir uygulama gibi geliyor.

Lütfen sadece rehber öğretmenler cevap versin. Cevaplara göre okul idaresiyle konuşacağım. Okuldaki rehber öğretmenler pek yorum yapamadı, rahatsız oluyorsanız idareyle konuşun hocam dediler. İdareyle ters düşmek istemiyorlar


şaşkın tarihçi
Genel Müdür
20 Aralık 2023 17:38
rehberlik serslerine bizzat rehberlik eğitimi almış hazretleri teştif ederse mesela. okulda rehber öğretmen varken rehberlik dersine kimya , tarih öğretmeni girmese mesela.

Kuzey2259
Şef
20 Aralık 2023 17:40

Okul meslek lisesi hocam. Sınıf panolarına asıldı hangi ölçüler olduğu. Sınıf temizliği, birbirleriyle ve öğretmenleriyle olan iletişim. Okul eşyalarına zarar vermeme, okula ve derslere düzenli devam etme, geç kalmama, saygılı olma, kılık kıyafete uyma vb. gibi ölçüler. Aslında okul kuralları bunlar ama bu şekilde bir yarışma temposuna sokulması ve buna "erdem" adını vermeleri beni rahatsız ediyor. Uygulama Din Kültürü öğretmenleri öncülüğünde yapılıyor.cevap için teşekkürler hoca. Diğer rehber öğretmenlerimizin de görüşlerini merak ediyorum. Yazın arkadaşlar.

Sanaylin, 3 saat önce
erdemlilik soyut bir kavram? cocuklarin gelisim donemi on plana alinarak erdemlilikten ne anladiklari olculmeli? ve istenilen davranislar her yas cocugun anlayacagi bir sekilde ornekle anlatilip belki brosur olarak verilmeli? ondan sonra buna uymaya bakilir. ama zaten okul yonetimi ve disiplin kurallari zaten bu anlamda vardir. diger davranislar once idare ve ogretmenler model olmali? ondan sonra cocuktan beklemeli? yani derse gec gelen veya hazirliksiz gelen bir ogretmen ne kadar model olur? veya ogretmenlerle anlasamayan bir idare?

Kuzey2259
Şef
20 Aralık 2023 17:44

Cevabınız için teşekkür ederim hocam. Üstte klavyenin azizliği *hoca diye yazmış.

Sanaylin, 3 saat önce
erdemlilik soyut bir kavram? cocuklarin gelisim donemi on plana alinarak erdemlilikten ne anladiklari olculmeli? ve istenilen davranislar her yas cocugun anlayacagi bir sekilde ornekle anlatilip belki brosur olarak verilmeli? ondan sonra buna uymaya bakilir. ama zaten okul yonetimi ve disiplin kurallari zaten bu anlamda vardir. diger davranislar once idare ve ogretmenler model olmali? ondan sonra cocuktan beklemeli? yani derse gec gelen veya hazirliksiz gelen bir ogretmen ne kadar model olur? veya ogretmenlerle anlasamayan bir idare?

Prettyhatun
Şef
20 Aralık 2023 18:19

Rehberlik dersine rehber öğretmen giriyor, geçen gün bir öğrencimi rehber öğretmene gönderdim, şuan müsait değilim demiş geri göndermiş, dahası, rehber öğretmen her tenefüs sigara içmeye çıkıyor okulumuzda ben hiç böyle rehber öğretmen görmedim, tehber öğretmen derse mi giriyor da tenefüs yapıyor anlamadım, öğrenci tenefüste yanına gidemiyor

Artık rehberlik dersinerehber öğretmen girmeli ve öğrencilerin tüm rehberlik işleri ile rehber öğretmen ilgilenmeli, şuan da rehber öğretmen okula sadece çay kahve sigara içmeye geliyor böyle bi mantıksız bir şey olamaz olmamalı


Prettyhatun
Şef
20 Aralık 2023 18:22

Rehberlik dersine rehber öğretmen giriyor değil girmeli olacaktı, hatalı yazmışım

Sınıf rehber öğretmenliği uygulamadı kaldırılmalı, branş öğretmeni sadece kulüp öğretmeni olmalı

Prettyhatun, 2 saat önce

Rehberlik dersine rehber öğretmen giriyor, geçen gün bir öğrencimi rehber öğretmene gönderdim, şuan müsait değilim demiş geri göndermiş, dahası, rehber öğretmen her tenefüs sigara içmeye çıkıyor okulumuzda ben hiç böyle rehber öğretmen görmedim, tehber öğretmen derse mi giriyor da tenefüs yapıyor anlamadım, öğrenci tenefüste yanına gidemiyor

Artık rehberlik dersinerehber öğretmen girmeli ve öğrencilerin tüm rehberlik işleri ile rehber öğretmen ilgilenmeli, şuan da rehber öğretmen okula sadece çay kahve sigara içmeye geliyor böyle bi mantıksız bir şey olamaz olmamalı


Prettyhatun
Şef
20 Aralık 2023 18:24

Kullandıkları isin hoş değil, ayın sınıfı seçilebilir, en temiz sınıf seçilebilir, ama erdemli sınıf diye bir şey olmaz, bunun olmayacağını bilmek için rehber öğretmen olmaya gerek yok, akıl var izan var

Kuzey2259, 4 saat önce

Ben bu konudan bağımsız olarak rehber öğretmenlerimize bir konu danışmak istiyorum. Okulumuzda "En Erdemli Sınıf" diye bir uygulama başladı. Öğretmenler dersine girdikleri sınıflara puan veriyor. En yüksek puan alan sınıf ayın en Erdemli sınıfı seçiliyor, bu durum bayrak töreninde idare tarafından ilan ediliyor ve sınıfa sembolik bir ödül veriliyor. Bu uygulama öğrenci gelişimi açısından faydalı mı, bir kıymeti var mı, diğer sınıf öğrencileri kendini erdemsiz hissediyor, haksız ve gereksiz bir rekabet oluşuyor, öğrenciler arasındaki barış bozuluyor. Bu uygulamanın rehberlikteki yeri nedir, olumlu mudur, beni çok rahatsız etmeye başladı, akılcılıktan bilimsellikten uzak bir uygulama gibi geliyor.

Lütfen sadece rehber öğretmenler cevap versin. Cevaplara göre okul idaresiyle konuşacağım. Okuldaki rehber öğretmenler pek yorum yapamadı, rahatsız oluyorsanız idareyle konuşun hocam dediler. İdareyle ters düşmek istemiyorlar


Velocıraptor
Genel Müdür
20 Aralık 2023 18:39

aynen kimya öğretmen


Velocıraptor
Genel Müdür
20 Aralık 2023 18:42

aynen kimya öğretmeni gitsin de önce kimya ÖĞRETEBİLSİN !


Sanaylin
Aday Memur
20 Aralık 2023 18:43
Okulunuzda rehber ogretmen var mi? mesela bu ince bir nokta ogrencideki bu davranislarinin hangi noktada sorun oldugu goruldu ki bu uygulamaya gecildi? yani din kulturu ve rehberlik birimi ve idare boyutu ile ele alinmasi lazim. mesela sizde dediniz disiplin sucu cok arttigi icin boyle bir uygulama ile degisiklik mi planlaniyor? rehberlik ogretmeni davranislarin hangi noktada sorun oldugunu dusundu ki boyle bir proje uygulandi? veya din kulturu? iste bu konuda kim alanina sahip cikarsa o kazanir hocam. neden din kulturu ogretmeni yerine idare veya rehberlik bunu ele almadi? veya yarisma yerine ne tur bir uygulama olsaydi okulu daha olumlu motive ederdi? maalesef manevi danismanlik veya bu tur projelerle bir sekilde rehberlik bransi yok edilip yavas yavas dini egitim destekleniyor.
Kuzey2259, 2 saat önce

Okul meslek lisesi hocam. Sınıf panolarına asıldı hangi ölçüler olduğu. Sınıf temizliği, birbirleriyle ve öğretmenleriyle olan iletişim. Okul eşyalarına zarar vermeme, okula ve derslere düzenli devam etme, geç kalmama, saygılı olma, kılık kıyafete uyma vb. gibi ölçüler. Aslında okul kuralları bunlar ama bu şekilde bir yarışma temposuna sokulması ve buna "erdem" adını vermeleri beni rahatsız ediyor. Uygulama Din Kültürü öğretmenleri öncülüğünde yapılıyor.cevap için teşekkürler hoca. Diğer rehber öğretmenlerimizin de görüşlerini merak ediyorum. Yazın arkadaşlar.


elifogtmn
Aday Memur
20 Aralık 2023 19:32

Geçen haftalarda bir konuda istemeden size biraz yüklendim sayın hocam. Galiba neden işimizden memnun değiliz konusu olacak. Sandım ki her şart ve koşulda birilerinin menfaatini gözettiğiniz için memnun olduğunuz şeklinde bir algıya yol açmıştı. Hemen herkeste tabi. Şimdi bu paylaşımınızı gayet yerinde ve tarafsız görünce açıkçası helallik dilemek isterim.

şaşkın tarihçi, 3 saat önce
rehberlik serslerine bizzat rehberlik eğitimi almış hazretleri teştif ederse mesela. okulda rehber öğretmen varken rehberlik dersine kimya , tarih öğretmeni girmese mesela.

Selman34
Memur
20 Aralık 2023 19:38

Memnuniyetten ziyade sistemsel işlevsellik hizmet alan öğrenciye yararlılık konuları önemli benim için. Yoksa camiayı memnun etmek imkansız zaten öyle bir dertte olmamalı.

Liyakatli adaletli alanında uzman kadrolar tarafından İdarecilerinde Öğretmenlerin de Rehberlik Servisinin de çalışmaları performansı mesleki gelişime uyum sağlayabilmesi çok detaylı bir şekilde denetlenmeli verimsiz görülen personel sistem dışına çıkartılmalıdır.


elifogtmn
Aday Memur
20 Aralık 2023 19:52

Rehberlik servisleri ya saha anlayışına kavuşturulmalı, 1 saat olsun sınıflara girilmeli, sınıf ortamı ve habitatı bizzat yerinde izlenerek problemli öğrenci grubu vesair dahil öğrencileri tanımalılar , bunları gerektiğinde kayıt altına alarak o doğrultuda danışma seansına yönlendirmeliler,

ya da kusura kalan kalır mevcut hale göz yumulmaya devam edilecekse yalnızca psikolojik danisman yani Okul Psikoloğu çalışma alanına geçilmelidir.

Öğrenciler derste küfürleşir bir hale geldiler, ne böyle disiplin yönetmeliği ne de okulların disiplin mekanizmasının sağlığını alaşağı ederek, İdarelerin elinde tampon görevi gördürülen bir PDR ile yola revan olunamaz..

PDR Çözüm Önerisi'nde anladığım kadarıyla 2 haftada 1 saatlik faal etkinlik/katılım önerilmekte olup bence fazlası ile de makuldür.

Hangisi MEB in işine geliyorsa bizler dünden razıyız.

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