Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : "eskiyara"Pangaea


20 Aralık 2023 16:35
On yıl çalışana iki yıl yıpranma payı verilmeli.

Fiili olarak derse girip kesintisiz 10 yıl öğretmenlik yapanlara 2 yıl yıpranma payı verilmeli .


Dramagrl
Aday Memur
20 Aralık 2023 20:05
haftada kaç saat çalışıyorsunuz ki yıpranma payı istiyorsunuz
Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Akape tarihinin gelmiş gecmiş en başarısız Eğitim Bakanı sizce hangisi?Ne Yaparsa Yusuf TEKİN'den MEMNUN Oluruz ?Uzmanlık sertifikaları bugün e-devlette olmalı!Yusuf Tekin istifa etmeli mi?Rapor alma hakkıUzman olduk, sıra başöğretmenlikteNe yapılırsa Rehberlik Servisinden(PDR) memnun kalınır?EKYS yazılı sınav kalkıyor, artık sadece mülakat!!?Yeşil pasaport işlemleri nelerdir?Neyi bekliyoruz hocam?

Sözlük

aziz nesin 1 çin 2 Sen Evlatlıksın 3 şecere 1 Çamaşır kurutma makinesi 7 mandal 1 dert babası 1 turk dedektif 2 hakan 1 televizyonların en çok özlenen haber spikerleri 2

Son Haberler

Diyarbakır'da otomobil ve minibüsün çarpışması sonucu 7 kişi yaralandıCHP Genel Başkanı Özel, Saadet Partisi heyetini kabul ettiTOGG üzerinden dolandırıcılık şüphelilerine 60'ar yıla kadar hapis istemi'Türkiye'nin stratejik hedefinin AB'ye tam üyelik olduğunu ifade etmek istiyorum'FETÖ'den gözaltına alınan 10 kişiden 5'i tutuklandı

Editörün Seçimi

2023 Aralık Ayı EnflasyonuAralık Ayı %3.50 Gelirse Zam Oranımız %50Uyarma cezası 5 yıl sonra silinmesi için dilekçe yazdım daha silinmediYönetici atama yönetmeliği ne zaman yayınlanır?Geriye Dönük Eş YardımıBelediyeler arası geçici görevlendirme yapılabilir mi?Zabıt katibine mübaşirlik görevi verilebilir miDr. Öğretim üyesi ilanında haksız atamaGeçici görevlendirme nasil yapabilirim ? lütfen yardimDestek personeli koruma ve güvenlik personeli olabilir mi