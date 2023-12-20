KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


20 Aralık 2023 16:37
kamuya mimar almak yasaklandi

bütün bölümlerde ve alanlarda hatta su mühendisliğinde bile 200 zu gecen alım sayılarına bakarsak kamuya mimar almak yasaklanmış alınmasını teklif etmek bile suç artık Allah alım bekleyenlerin yardımcısı olsun


capelloo
Memur
20 Aralık 2023 16:42

sizin grup yok mu ya topluca cevre şehirciliğe gitsenize belki müjdeli haber alırsınız.


mimarbuse
Şef
20 Aralık 2023 17:52

Çevre şehircilik bakanlığı da biliyor durumu ama görmezden geliyor umrunda mı sanki onların. En son bir mimar olarak bakanlığın önüne gidip kendimi benzinle yakacam benden sonra belki ses olur da mimar alımı olur ülkedee

capelloo, 2 saat önce

sizin grup yok mu ya topluca cevre şehirciliğe gitsenize belki müjdeli haber alırsınız.

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