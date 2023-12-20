Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


20 Aralık 2023 16:56
sağlık bak.-meb arasında eş durumu tayini
arkadaşlar iki bakanlık arasında nasıl bir yol izleniyor bilgi verebilecek olan var mı öğretmen ve çocuk gelişimciden hangisi diğerinin yanına gider bakanlıklar arası protokol varsa protokol metnine ulaşabileceğimiz bir yer var mıdır

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