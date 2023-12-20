sağlık bak.-meb arasında eş durumu tayini

arkadaşlar iki bakanlık arasında nasıl bir yol izleniyor bilgi verebilecek olan var mı öğretmen ve çocuk gelişimciden hangisi diğerinin yanına gider bakanlıklar arası protokol varsa protokol metnine ulaşabileceğimiz bir yer var mıdır

arkadaşlar iki bakanlık arasında nasıl bir yol izleniyor bilgi verebilecek olan var mı öğretmen ve çocuk gelişimciden hangisi diğerinin yanına gider bakanlıklar arası protokol varsa protokol metnine ulaşabileceğimiz bir yer var mıdır