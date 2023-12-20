Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 16:57
657 sağlık bakanlığı mühendislik kurumunda DHMİ ye nasıl geçilir

Bilginiz var mı?


trust.111
Daire Başkanı
20 Aralık 2023 17:22

Yeniden kpss'ye girilip dhmi'nin ilan vermesi beklenilip başvuru yapılarak.


sbdekamumuhendisi
20 Aralık 2023 17:26

KURUMLAR ARASI GEÇİŞ YOKMU

trust.111, 1 saat önce

Yeniden kpss'ye girilip dhmi'nin ilan vermesi beklenilip başvuru yapılarak.


kamumimar88
Aday Memur
20 Aralık 2023 18:19

https://netpuanlar.com/dhmi-atama-taban-puanlari/

Kpssde 90 ve üstü çıkarman gerek. Sendeki zekayı görüyorum kesin çıkartırsın.

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