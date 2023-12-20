İstanbul İlçe Değiştirme

Arkadaşlar istanbul anadolu yakasında görev yapıyorum uzun bir süredir.Eski çalıştığım ilçeye tayin istiyorum, bu konuda personel şube yardımcı olmuyor ne yazık ki, ikamet ettiğin ilçeye tayin olamayacağı söylendi ancak bir çok arkadaş ikamet ettiği ilçede görev yapıyor. Gerçekten hakkımı helal etmiyorum bu yöneticilere, hiçbir birim talebim dahi yok.Önerisi olan varmıdır ailevi sorunlarım mevcut.

Arkadaşlar istanbul anadolu yakasında görev yapıyorum uzun bir süredir.Eski çalıştığım ilçeye tayin istiyorum, bu konuda personel şube yardımcı olmuyor ne yazık ki, ikamet ettiğin ilçeye tayin olamayacağı söylendi ancak bir çok arkadaş ikamet ettiği ilçede görev yapıyor. Gerçekten hakkımı helal etmiyorum bu yöneticilere, hiçbir birim talebim dahi yok.Önerisi olan varmıdır ailevi sorunlarım mevcut.