Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


20 Aralık 2023 17:13
BDDKda olan havacılık tazminatı(61.605 ytl) benzer bir uygulama gelmeli

Şu an ocak zammı ile beraber havacılık tazminatı 61.605 ytl ye çıkmış bulunmakta. Benzer tazminatın tüm mühendislere de yansımalı acilen


sbdekamumuhendisi
20 Aralık 2023 17:18

düzeltme: DHMİ


trust.111
Daire Başkanı
20 Aralık 2023 17:23

siz önce bddk ve dhmi'yi ayırt etme kısmından başlayın bence


sbdekamumuhendisi
20 Aralık 2023 17:24

BDDKYA VERİLECEK İSE OCAK ZAMMI İLE 45BİN TL İDİ AYNISNI MÜHENDİSLERE DE VERİLMELİ

trust.111, 1 saat önce

siz önce bddk ve dhmi'yi ayırt etme kısmından başlayın bence

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